Рассказ от чего зависит настроение
Русский язык
Рассказ от чего зависит настроение
Ответ(ы):
Гость:
Настроение зависит от твоей улыбки как ты себя чувствуешь ну или от того что тебе плохую оценку постави оно же разно
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