Спиши вставь пропущенные буквы.Поставь вопросы к неодушевленным существительным. До...дь, ни...ких, ту..., мя...гкой,ле...ть,м...слята,л...сички,б...ровики.
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Спиши вставь пропущенные буквы.Поставь вопросы к неодушевленным существительным. До...дь, ни...ких, ту..., мя...гкой,ле...ть,м...слята,л...сички,б...ровики.
Ответ(ы):
Гость:
.дождь что?низкихтуч чего?мягкойлезтьмаслята что?лисички (если грибы, то что? если животное лисички, то кто?)боровики что?
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