Запиши сочетания слов множественном числе Обозначь окончания имен прилогательных на пример Глубокий снег большая почка

Русский язык
Запиши сочетания слов множественном числе Обозначь окончания имен прилогательных на пример Глубокий снег большая почка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глубокий снег - ГлубокИЕ снегА Большая почка - БольшИЕ почкИ Сильный ветер - СильнЫЕ ветрА Голубая ель - ГолубЫЕ елИ Высокий стул - ВысокИЕ стульЯ Красивый цветок - КрасивЫЕ цветЫ
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