Прочтите текст ex 11 ) Ответьте на вопросы ( по анг ) по заданию ex 12 ! Срочнооо
Английский язык
Прочтите текст ex 11 ) Ответьте на вопросы ( по анг ) по заданию ex 12 ! Срочнооо
Ответ(ы):
Гость:
Сначала для себя переведи текст. А потом ты сам(а) сможешь ответить на эти вопросы)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши сочетания слов множественном числе Обозначь окончания имен прилогательных на пример Глубокий снег большая почка
Химия
Смесь алюминия с серой общей массой 3,21 г сильно нагрели. После окончания реакции полученное вещество частично растворилось в избытке соляной кисл...
Русский язык
Вечером утка провела всех утят длинной веревочкой по сухой тропинке. Прошли они, черненькие, под самым носом важной курицы. Выпиши из текста имен...