Впиши пропущенные числа: 8т 8ц +9т 9ц=___ц ___т ___ц ; 7ц 8кг -650кг=___кг =___г ; 10 км 10м -2км 2м=___м
Математика
Впиши пропущенные числа: 8т 8ц +9т 9ц=___ц ___т ___ц ; 7ц 8кг -650кг=___кг =___г ; 10 км 10м -2км 2м=___м
Ответ(ы):
Гость:
А) 18 т 8 ц б) 58 кг = 58000 г в) 8 км 8 м = 8008 м
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