Насколько справедливы феодалные отношения межу зависимыми крестьянами и господами феодалами

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Известно, что в Средние века крестьяне могли всю жизнь прожить в поместье господина и ни разу не выйти за его границы. Назови несколько причин этого. • Сделай вывод - почему люди Средневековья не равны в правах? Деревня крестьянской соседской общины состояла из домов отдельных семей. Короткой зимой крестьянские жёны сидели по домам - пряли нити, ткали, шили одежду. Мужчины лепили глиняную посуду, вырезали деревянные башмаки, чинили орудия труда. Весной маленькими лёгкими плугами пахали землю, потом боронили её тяжёлым сучковатым бревном. Летом заготавливали сено для коров, овец, коз, которые давали крестьянам мясо, молоко, шерсть. На огородах растили капусту, репу, огурцы, чеснок. Осенью собирали с Феодальное владение рыцаря IX века Жак шёл за плугом с тяжёлыми думами. Ещё вчера они с братом мечтали после сбора пшеницы погрузить жён и детей на телеги и уехать от жадного рыцаря Боэмунда туда, где оброки поменьше. А сегодня по деревне прошёл слух, что указ сына Карла Великого запрещает крестьянам покидать свои земли.