Помогите решить тест по русскому языку Как мы определяем какую гласную надо пис??ть в корнях -лаг-лож- .-раст-рос-
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Помогите решить тест по русскому языку Как мы определяем какую гласную надо пис??ть в корнях -лаг-лож- .-раст-рос-
Ответ(ы):
Гость:
Раст-рос - по согласной корня. А перед ст и щ. Исключения: росток, отрасль, ростовщик и др. Для лаг-лож - два способа. Перед Г -А . перед Ж- О, исключение слово полог.
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