Из поселка вышли одновременно в протевоположном направление два пешехода один 5 км/ч скорость другого 4 км/ч на каком расстоянии буду т пешеходы через 3 часа

Математика
Из поселка вышли одновременно в протевоположном направление два пешехода один 5 км/ч скорость другого 4 км/ч на каком расстоянии буду т пешеходы через 3 часа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 км/час + 4 км/час = 9 км/час (скорость удаления друг от друга) Расстояние равно произведению скорости на время 9 км/час * 3 часа = 27 км Ответ: через 3 часа пешеходы будут на расстоянии 27 км друг от друга
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рассказ от чего зависит настроение
Ответить
Алгебра
Ответить
История
Насколько справедливы феодалные отношения межу зависимыми крестьянами и господами феодалами
Ответить
Русский язык
Помогите решить тест по русскому языку Как мы определяем какую гласную надо пис??ть в корнях -лаг-лож- .-раст-рос-
Ответить
Математика
Впиши пропущенные числа: 8т 8ц +9т 9ц=___ц ___т ___ц ; 7ц 8кг -650кг=___кг =___г ; 10 км 10м -2км 2м=___м
Ответить