Из поселка вышли одновременно в протевоположном направление два пешехода один 5 км/ч скорость другого 4 км/ч на каком расстоянии буду т пешеходы через 3 часа
Математика
Из поселка вышли одновременно в протевоположном направление два пешехода один 5 км/ч скорость другого 4 км/ч на каком расстоянии буду т пешеходы через 3 часа
Ответ(ы):
Гость:
5 км/час + 4 км/час = 9 км/час (скорость удаления друг от друга) Расстояние равно произведению скорости на время 9 км/час * 3 часа = 27 км Ответ: через 3 часа пешеходы будут на расстоянии 27 км друг от друга
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