Из поселка вышли одновременно в протевоположном направление два пешехода один 5 км/ч скорость другого 4 км/ч на каком расстоянии буду т пешеходы через 3 часа

Математика

Из поселка вышли одновременно в протевоположном направление два пешехода один 5 км/ч скорость другого 4 км/ч на каком расстоянии буду т пешеходы через 3 часа

Автор: Гость