Почва и ее свойства. Запиши результаты опытов и наблюдений. Оформи их своими иллюстрациями
Окружающий мир
Почва и ее свойства. Запиши результаты опытов и наблюдений. Оформи их своими иллюстрациями
Ответ(ы):
Гость:
Это состав: Почва темного цвета. Если мы рассмотрим образец почвы через лупу, то мы увидим остатки полусгнивших корешков и листочков растений, части тел червяков, насекомых и других мелких животных а это что такое почва: По́чва — поверхностный слойлитосферы Земли, обладающийплодородием и представляющий собой полифункциональнуюгетерогенную открытую четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная фазы и живые организмы) структурную систему, образовавшуюся в результатевыветривания горных пород и жизнедеятельности организмов
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