Почва и ее свойства. Запиши результаты опытов и наблюдений. Оформи их своими иллюстрациями

Окружающий мир
Почва и ее свойства. Запиши результаты опытов и наблюдений. Оформи их своими иллюстрациями
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это состав: Почва тем­но­го цвета. Если мы рас­смот­рим об­ра­зец почвы через лупу, то мы уви­дим остат­ки по­лу­сгнив­ших ко­реш­ков и ли­сточ­ков рас­те­ний, части тел чер­вя­ков, на­се­ко­мых и дру­гих мел­ких жи­вот­ных  а это что такое почва: По́чва — поверхностный слойлитосферы Земли, обладающийплодородием и представляющий собой полифункциональнуюгетерогенную открытую четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная фазы и живые организмы) структурную систему, образовавшуюся в результатевыветривания горных пород и жизнедеятельности организмов
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