2/10 розвернутого угла,нужно подбирать?

Математика
2/10 розвернутого угла,нужно подбирать?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
развернутый угол= 180 градусов 180:10*2=36 градусов Ответ: угол в 36 градусов
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