2/10 розвернутого угла,нужно подбирать?
Математика
2/10 розвернутого угла,нужно подбирать?
Ответ(ы):
Гость:
развернутый угол= 180 градусов 180:10*2=36 градусов Ответ: угол в 36 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Овощеводы получили в одной теплице по 32кг овощей скаждого квадратного метра напл??щади 400м квадратных а в другой по 28кг овощей. на площади 300мк...
Алгебра
Срочно решите пожалуйста!!!!! Система На велосипедных соревнованиях Федор обогна?? Павлика, придя к финишу на 2 минуты раньше. Если бы Федор умен...