ЧТО такое генетика?!
Биология
ЧТО такое генетика?!
Ответ(ы):
Гость:
Генетика-это наука о наследственности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Овощеводы получили в одной теплице по 32кг овощей скаждого квадратного метра напл??щади 400м квадратных а в другой по 28кг овощей. на площади 300мк...
Алгебра
Срочно решите пожалуйста!!!!! Система На велосипедных соревнованиях Федор обогна?? Павлика, придя к финишу на 2 минуты раньше. Если бы Федор умен...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. рабочий выполнил три восьмых работы за 9 часо?? за какое время он выполнит семь двенадцатых работы если будет ...