2*2*2*9*100:67=? Помогите решить
Математика
2*2*2*9*100:67=? Помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нужна десятичная дробь, то 7200:67=107.463 (это с округлением до тысячных)
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