2/3+2/4 = пожалуйста с обиснением
Математика
2/3+2/4 = пожалуйста с обиснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/7- ответ 2+2=4 3+4=7 2 и 2-числитель 3 и 4-знаменатель
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