Помогите пожалуйста сделать 3 номер. спасибо.
Математика
Помогите пожалуйста сделать 3 номер. спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (24*5):10=12 2) (278+522):100=8 3) (705-105):100=6 4) (800:25)*10=320
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