Помогите найти примеры с грамматической ошибкой
Русский язык
Помогите найти примеры с грамматической ошибкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-без "то",В-не того, а о том,Г- без о том,Ж- откликался о том,..., З-...конференции насчёт того,...,И-без то,М- без о том,Н-о том вместо про то
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