Переведите 63 км/ч в м/с
Математика
Переведите 63 км/ч в м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
630 м / с наверное я так думаю
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