Определите, какова стоимость распечатки дипломной работы объемом 206 стр. (черно- б??лая печать) и приложения к нему, состоящего из цветных иллюстраций на 9 страни- цах. В ответ запишите стоимость распечатки.
Алгебра
Определите, какова стоимость распечатки дипломной работы объемом 206 стр. (черно- б??лая печать) и приложения к нему, состоящего из цветных иллюстраций на 9 страни- цах. В ответ запишите стоимость распечатки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как объём дипломной работы более 200 стр., то цена одной страницы равна 3 руб., значит за стоимость работы без приложений 206*3=618 руб. Цветных приложений менее 200, цена одной страницы 10 руб., значит стоимость приложений 9*10=90 руб. Стоимость распечатки дипломной работы 618+90=708 руб.
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