Найди и запиши пять словосочетаний так чтобы в каждой из них были собственные и нарицательные имена существительные упр 154.
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Найди и запиши пять словосочетаний так чтобы в каждой из них были собственные и нарицательные имена существительные упр 154.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собственные словосочетания: Ваня отличник, Россия страна, Лев Толстой писатель, День знаний. Нарицательные словосочетания. Интересная книга, низкий человек, известный художник, тёплая куртка Удачи!
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