Найди и запиши пять словосочетаний так чтобы в каждой из них были собственные и нарицательные имена существительные упр 154.

Русский язык
Найди и запиши пять словосочетаний так чтобы в каждой из них были собственные и нарицательные имена существительные упр 154.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собственные словосочетания: Ваня отличник, Россия страна, Лев Толстой писатель, День знаний. Нарицательные словосочетания. Интересная книга, низкий человек, известный художник, тёплая  куртка Удачи!
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