Составьверные равенства-8км80м,5т45кг,545кг,880м,5т4ц50кг,5045кг,5450кг,8800м,5т4ц5кг,8080м
Математика
Составьверные равенства-8км80м,5т45кг,545кг,880м,5т4ц50кг,5045кг,5450кг,8800м,5т4ц5кг,8080м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8км80м=8080м; 5т45кг=5045кг; 5т4ц50кг=5450кг.
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