В детский сад привезли сливы груши яблоки если привезли 28 кг груша на 16 кг больше чем слив а яблок столько сколько груш и слив вместе сколько всего килограммов фруктов привезли привезли в детский сад умоляю помогите очень срочно

Математика
В детский сад привезли сливы груши яблоки если привезли 28 кг груша на 16 кг больше чем слив а яблок столько сколько груш и слив вместе сколько всего килограммов фруктов привезли привезли в детский сад умоляю помогите очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1)28-16=12 2)28+12=40 ответ: груш-28кг; Слив-12кг и 40кгЯблок
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