В детский сад привезли сливы груши яблоки если привезли 28 кг груша на 16 кг больше чем слив а яблок столько сколько груш и слив вместе сколько всего килограммов фруктов привезли привезли в детский сад умоляю помогите очень срочно

Математика

В детский сад привезли сливы груши яблоки если привезли 28 кг груша на 16 кг больше чем слив а яблок столько сколько груш и слив вместе сколько всего килограммов фруктов привезли привезли в детский сад умоляю помогите очень срочно

Автор: Гость