ХИМИЯ 9 КЛАСС ПОМОГИТЕ СРОЧНО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЫЫЫЫЫЫЫ А Я ZERO В ХИМИИ
Химия
ХИМИЯ 9 КЛАСС ПОМОГИТЕ СРОЧНО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЫЫЫЫЫЫЫ А Я ZERO В ХИМИИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4 +2HNO3 m(H2SO4) = 75*0.15 = 11.25 г M(H2SO4) = 98 г/моль n(H2SO4) = 11.25/98 = 0.115 моль n(BaSO4) = n(H2SO4) = 0.115 моль M(BaSO4) = 233 г/моль m(BaSO4) =233*0.115=26.8 г 2) Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2 + H2O m(H2SO4) = 150*0.05 = 7.5 г M(H2SO4) = 98 г/моль n(H2SO4) = 7.5/98 =0.077 моль n(CO2) = n(H2SO4) = 0.077 моль V(CO2) = 22.4 *0.077=1.72 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В детский сад привезли сливы груши яблоки если привезли 28 кг груша на 16 кг больше чем слив а яблок столько сколько груш и слив вместе сколько все...
Русский язык
Найди и запиши пять словосочетаний так чтобы в каждой из них были собственные и нарицательные имена существительные упр 154.
Русский язык
Математика
Другие предметы