Однокоренное слова к слову дом
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Однокоренное слова к слову дом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом-домашний, домоводство, домик, домишко, домище, домашний, бездомный.
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