Класс шёл парами. Один из учеников посмотрел вперёд и насчитал семь пар; затем обе??нулся и насчитал две пары. Сколько учеников в классе.

Математика

Класс шёл парами. Один из учеников посмотрел вперёд и насчитал семь пар; затем обе??нулся и насчитал две пары. Сколько учеников в классе.

Автор: Гость