Класс шёл парами. Один из учеников посмотрел вперёд и насчитал семь пар; затем обе??нулся и насчитал две пары. Сколько учеников в классе.

Математика
Класс шёл парами. Один из учеников посмотрел вперёд и насчитал семь пар; затем обе??нулся и насчитал две пары. Сколько учеников в классе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7•2=14(учеников )-впереди 2•2=4(учеников)-сзади 14+4=18(учеников)-всего
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