Оочень трогательный стих(проза)до слез-с днем рождения дедушке. Не могу найти такой,помогите.

Гость: Гость:

С Днем рождения, милый дедушка! Я поздравляю тебя и желаю быть тебе сильным, как дуб, мудрым, как Ходжа Насреддин, добрым и веселым, каким можешь быть только ты, и, конечно, жизнерадостным и чтобы тебя окружали самые-самые дорогие тебе люди.Мы все тебя любим и жди от нас столько подарков,сколько тебе лет. пусть интересной и насыщенной будет твоя жизнь. Ты самый лучший дед на свете!