Оочень трогательный стих(проза)до слез-с днем рождения дедушке. Не могу найти такой,помогите.
Литература
Оочень трогательный стих(проза)до слез-с днем рождения дедушке. Не могу найти такой,помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С Днем рождения, милый дедушка! Я поздравляю тебя и желаю быть тебе сильным, как дуб, мудрым, как Ходжа Насреддин, добрым и веселым, каким можешь быть только ты, и, конечно, жизнерадостным и чтобы тебя окружали самые-самые дорогие тебе люди.Мы все тебя любим и жди от нас столько подарков,сколько тебе лет. пусть интересной и насыщенной будет твоя жизнь. Ты самый лучший дед на свете!
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