Оочень трогательный стих(проза)до слез-с днем рождения дедушке. Не могу найти такой,помогите.

Литература
Оочень трогательный стих(проза)до слез-с днем рождения дедушке. Не могу найти такой,помогите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С Днем рождения, милый дедушка!  Я поздравляю тебя и желаю быть тебе сильным, как дуб, мудрым, как Ходжа Насреддин, добрым и веселым, каким можешь быть только ты, и, конечно, жизнерадостным и  чтобы  тебя окружали самые-самые дорогие тебе люди.Мы все тебя любим и жди от нас столько подарков,сколько тебе лет. пусть интересной и насыщенной  будет твоя жизнь. Ты самый лучший дед на свете!
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