Срочно! Нужен рассказ о друге на казахском языке.Буквально в 5 предложениях.желательно с переводом)Благодарю за быстрый ответ)

Гость: Гость:

Менің досым бар.Оның аты Александра.Александра мейірімді, әдепті., ақылды.Қиын жағдайда ол көмек беруге дайын.Біз бірге серуенге шығамыз, бірге киноға барамыз.Александра нағыз адал дос. У меня есть друг. Ее зовут Алекандра.Александра добрая, вежливая, умная.В трудной ситуации она всегда поможет.Мы всегда вместе выходим на прогулки, вместе ходим в кино. Александра настоящий верный друг.