Привет) Помогите пожалуйста Определите размер следующих стихотворных строк: а) "Мой дядя самых честных правил..."; б) "Мой первый друг, мой друг бесценный..."; в) "Мороз и солнце; день чудесный..."; г) "Простите, верные д...

Литература

Привет) Помогите пожалуйста Определите размер следующих стихотворных строк: а) "Мой дядя самых честных правил..."; б) "Мой первый друг, мой друг бесценный..."; в) "Мороз и солнце; день чудесный..."; г) "Простите, верные дубравы...". Заранее спасибо))

Автор: Гость