Привет) Помогите пожалуйста Определите размер следующих стихотворных строк: а) "Мой дядя самых честных правил..."; б) "Мой первый друг, мой друг бесценный..."; в) "Мороз и солнце; день чудесный..."; г) "Простите, верные д...

Литература
Привет) Помогите пожалуйста Определите размер следующих стихотворных строк: а) "Мой дядя самых честных правил..."; б) "Мой первый друг, мой друг бесценный..."; в) "Мороз и солнце; день чудесный..."; г) "Простите, верные дубравы...". Заранее спасибо))
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А) 1. б) 2. в) 2. г) 1.
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