2/3-5/9 сколько будет и как пощитать
Математика
2/3-5/9 сколько будет и как пощитать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно дроби привести к общему знаменателю(9), 6/9-5/9=1/9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Английский язык
Подбирите пожалуйста отрицательные и вопросительные к словам: She can swim You mus do home every day He should read books Заранее спасибо
Русский язык
Игра «Весёлые превращения». Подберите к данным словам такие слова, в которых подч??ркнутые буквы обозначают мягкие звуки. Угол, мал, лук, мол, кон,...