Помоги с условием 222 и с 223
Математика
Помоги с условием 222 и с 223
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
222. Нужно: 12:3=4 - сколько можно сшить фуражек Ответ: 4 фуражки из 12 дм сукна 223. 85:7=17 (ост.1) проверка: 7*17+1=85 567:4=141 (ост.3) проверка: 4*141+3=567 813:7=116 (ост.1) проверка: 7*116+1=813
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