Что должен делать ребенок, чтобы защититься от диких зверей, если заблудился в лесу, и наступила ночь
Окружающий мир
Что должен делать ребенок, чтобы защититься от диких зверей, если заблудился в лесу, и наступила ночь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Странный вопрос. Мне нрав) В общем: чтобы защититься от диких зверей нужно в первую очередь найти убежище на ночь(если не нашёл своих родителей) , ещё нужно отпугивать чем-то диких животных, т.к. они все равно могу появиться.Может палкой, растением какое им не нравиться...
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