Что должен делать ребенок, чтобы защититься от диких зверей, если заблудился в лесу, и наступила ночь

Гость: Гость:

Странный вопрос. Мне нрав) В общем: чтобы защититься от диких зверей нужно в первую очередь найти убежище на ночь(если не нашёл своих родителей) , ещё нужно отпугивать чем-то диких животных, т.к. они все равно могу появиться.Может палкой, растением какое им не нравиться...