Как сделать придложение Ветерок принёс прохладу и... как это сделать сложним.

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Как сделать придложение Ветерок принёс прохладу и... как это сделать сложним.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветерок в знойную жару принёс прохладу, и мы были очень счастливы.
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