Выпишите из текста в левую колонку глаголы 3-го лица настоящего времени,а в правую глаголы в неопределенной форме (инфинитив). P. S (продолжение текста) Но есть приметы сложные и точные. иногда небо кажется очень высоким,а Гор...
Русский язык
Выпишите из текста в левую колонку глаголы 3-го лица настоящего времени,а в правую глаголы в неопределенной форме (инфинитив). P. S (продолжение текста) Но есть приметы сложные и точные. иногда небо кажется очень высоким,а Горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как-будто не больше километра. это признак будущей ясной погоды. ПОМОГИТП ПОЖАЛУУУСТААА плииииз
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Поднимается в левую Струится в левую Стелется в правую Мечется в левую Присоединяется в левую
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