Пж решите задачу умоляю!!! задача(г)

Математика
Пж решите задачу умоляю!!! задача(г)
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420 минут 3*60+4*60=420
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