|-2,5| * |-4| - |1 1/3| * |-3|
Математика
|-2,5| * |-4| - |1 1/3| * |-3|
Ответ(ы):
Гость:
=2,5*4-11/3*3=10-11=-1
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