Сравните природные условия древнего египта и древней греции по линиям сравнения ??казаным в таблице: линия сравнения древний египет древняя греция климат реки моря горы почва(плодородность) для каких занятий благоприятны...
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Сравните природные условия древнего египта и древней греции по линиям сравнения ??казаным в таблице: линия сравнения древний египет древняя греция климат реки моря горы почва(плодородность) для каких занятий благоприятны такие условия
Ответ(ы):
Гость:
Древний египет:жаркий, засушливый.реки:нил. моря:красное и средиземное море.горы:нет.почва:плодорадна только у берега нила, а так неплодородна.условия благоприятны для выращивания верблюдов, вязания из верблюжей шерсти и для выращивания урожая окало нила. древняя греция:климат мягкий,реки:нет море: эгейское.горы:их очень много. самая большая горная цепь- олимп.почва не плодородна. благоприятно для выращивания оливок и винограда.
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