Даны стороны a,b.Вычислить периметр.В паскаль
Информатика
Даны стороны a,b.Вычислить периметр.В паскаль
Ответ(ы):
Гость:
Если даны стороны а и b то понятно что это прямоугольник. Но в следующий раз пишите задание полнстью
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