С каких лет можно читать Сергей Лукьяненко "Близится утро"? Можно краткий сюжет..

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Это – вторая книга дилогии «Искатели неба», начинавшейся романом «Холодные берега». Это – фантастика типично «лукьяненковская». Увлекательно-живая – и щемяще-горькая. Такая фантастика задевает не только воображение, но и душу… Это – продолжение сказания о мире, в который две тысячи лет назад пришел Искупитель. Сказания о Маркусе, владеющем силою Слова, способного изменить судьбу этого мира. Ибо в нем вновь пришел к людям Искупитель. В нем – или с ним… Это – «Близится утро». Книга, которая не оставит равнодушным никого… Сюжетообразующими фантастическими допущениями дилогии являются: исчезновение на стыке эр всейжелезной руды на планете Земля;наличие магической практики т. н. «Слова», позволяющего переместить любой неживой объект в т. н. «Холод» —параллельное пространство неясной природы. В мире, лишенном железа, исторические процессы пошли в значительной мере отличным от нашего мира путем, а научно-технический процесс замедлился. Две тысячи лет назад Искупитель, пришедший в мир вместо Иисуса Христа и наделенный чудесной способностью класть вещи в Холод, с целью недопущения войн между людьми забрал на своё Слово всю железную руду Земли. Вследствие этого железо стало чрезвычайно редким и стало цениться больше, чем золото. К настоящему времени Слово распространилось среди людей и стало считаться обыденным. Однако величайшей ценностью было бы владение Истинным Словом — тем Словом, которым владел Искупитель, а не тем, которое он даровал людям. Если кто-нибудь обучится Истинному Слову, то получит доступ ко всему, что в данный момент находится в Холоде. Выясняется, что Истинным Словом обладает подросток по имени Маркус, незаконнорожденный сын правителя одной из ведущих мировых держав.