Составить предложения тәйт,қап,шірік,әттең ПЛИИИЗ!!
Қазақ тiлi
Составить предложения тәйт,қап,шірік,әттең ПЛИИИЗ!!
Ответ(ы):
Гость:
Атам бақшаға түске ешкілерді"тәйт,чу"деп қуып шықты. Әкем футбол ойынын қарап "қап,мына ойыншы қақпаға допты сала алмады"деп ренжіді. "Мына шірік,қайтеді? деп Нұржан Азаматпен төбелісіп кетті. Апам әдемі көйлекті көріп"Әттең,ақшам болғанда алатын едім"-деді.
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