ABCD - равнобедренная трапеция, AB и CD - ее боковые стороны, а BC (верхнее, меньшее) и AD (н??жнее, большее) - основания. BC - AB = 4; Угол CAD = 30°; AC = 8√3; AB = CD. Найти AD. Помогите, пожалуйста) Это нужно решить, примен...

Математика

ABCD - равнобедренная трапеция, AB и CD - ее боковые стороны, а BC (верхнее, меньшее) и AD (н??жнее, большее) - основания. BC - AB = 4; Угол CAD = 30°; AC = 8√3; AB = CD. Найти AD. Помогите, пожалуйста) Это нужно решить, применяя теорему косинусов:) Заранее огромное спасибо.

Автор: Гость