ABCD - равнобедренная трапеция, AB и CD - ее боковые стороны, а BC (верхнее, меньшее) и AD (н??жнее, большее) - основания. BC - AB = 4; Угол CAD = 30°; AC = 8√3; AB = CD. Найти AD. Помогите, пожалуйста) Это нужно решить, примен...
Математика
ABCD - равнобедренная трапеция, AB и CD - ее боковые стороны, а BC (верхнее, меньшее) и AD (н??жнее, большее) - основания. BC - AB = 4; Угол CAD = 30°; AC = 8√3; AB = CD. Найти AD. Помогите, пожалуйста) Это нужно решить, применяя теорему косинусов:) Заранее огромное спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Проведем высоту СН к стороне АД.Треугольник АСН прямоугольный. АН=АС*cos30=12, СН=СА*sin30=4*√3.проведем высоту ВМ к стороне АД. МН=Х, АМ=12-х, АВ=4-х, по теореме Пифагора АВ^2=AM^2+BM^ 2, (х-4)^2=48+(12-х)^2, х=11, ВС=11, АМ=1, НД=1, АД=13
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