Ребят, расскажите чем вас удивил герой Левша, в рассказе Левша?
Литература
Ребят, расскажите чем вас удивил герой Левша, в рассказе Левша?
Ответ(ы):
Гость:
Левша меня удивил тем что он подковал блоху без микроскопа,и даже когда ему предложили остаться в Англии он отказался потому ,что у него там родители и он любит свою строну
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