Что произойдет с тканями, если компоненты внутренней среды будут содержать слишк??м много или избыток солей

Биология
Что произойдет с тканями, если компоненты внутренней среды будут содержать слишк??м много или избыток солей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
жидкость переходит в ту среду, где концентрация соли больше.. .
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