A)1/5+3/4+1/5+1/4= Б)11/20+7/10+3/100+1/12= B)12/17+15/24+3/8+5/17= Г)3/7+5/9+4/9+4/7= P.S.это дроби,дам 20 баллов

Гость: Гость:

A)1/5+3/4+1/5+1/4= (1/5+1/5)+(3/4+1/4)=2/5 +1=1 2/5Б)11/20+7/10+3/100+1/12=(11/20+7/10+3/100)+1/12=32/25+1/12=1 109/300B)12/17+15/24+3/8+5/17=(12/17+5/17)+ (15/24+3/8)=1+1=2Г)3/7+5/9+4/9+4/7=(3/7+4/7)+(5/9+4/9)=1+1=2 В варианте Б Вы правильно условие переписали, все остальные легко решаются и группируются, посмотрите Б?Если Б) другое условие, решаем так:Б)11/12+7/10+3/100+1/12= (11/12+1/12)+(7/10 +3/100)=1+73/100=1 73/100