Сочинение про бабушку 2класс
Русский язык
Сочинение про бабушку 2класс
Ответ(ы):
Гость:
У меня есть бабушка, я её очень люблю. Каждый раз, когда она забирает меня из школы, я её с нетерпением жду. Она мне даже читает сказки на ночь. Бабушка - мой самый лучший друг.
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