Русский язык 2класса Напиши пари прилагательных , противаположных по значению. Дл??еный, светлый, сытий, груснтный , мягкий. твердый, веселый, темный, голодный, короткий.

Русский язык
Русский язык 2класса Напиши пари прилагательных , противаположных по значению. Дл??еный, светлый, сытий, груснтный , мягкий. твердый, веселый, темный, голодный, короткий.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длинный - короткий Светлый - темный Сытый - голодный Грустный - веселый Мягкий - твердый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3 5 2 5=1 вставить пропущенные знаки арифметических действий и скобки плиззз
Ответить
Математика
Запишите в виде неравенства с модулем двойное неравенство -5<х+2 <5
Ответить
Химия
Помогите сделать цепочку превращений, пожалуйста. Na - NaOH - Cu(OH)2- CuCl2. Mg - MgO - MgCl2 - Mg (OH)2. Ca- CaO - Ca(OH)2 - CaSO4. Зар...
Ответить
Литература
Ребят, расскажите чем вас удивил герой Левша, в рассказе Левша?
Ответить
Русский язык
Сочинение про бабушку 2класс
Ответить