Русский язык 2класса Напиши пари прилагательных , противаположных по значению. Дл??еный, светлый, сытий, груснтный , мягкий. твердый, веселый, темный, голодный, короткий.
Русский язык
Русский язык 2класса Напиши пари прилагательных , противаположных по значению. Дл??еный, светлый, сытий, груснтный , мягкий. твердый, веселый, темный, голодный, короткий.
Ответ(ы):
Гость:
Длинный - короткий Светлый - темный Сытый - голодный Грустный - веселый Мягкий - твердый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите сделать цепочку превращений, пожалуйста. Na - NaOH - Cu(OH)2- CuCl2. Mg - MgO - MgCl2 - Mg (OH)2. Ca- CaO - Ca(OH)2 - CaSO4. Зар...
Русский язык