Запишите в виде неравенства с модулем двойное неравенство -5lt;х+2 lt;5
Математика
Запишите в виде неравенства с модулем двойное неравенство -5lt;х+2 lt;5
Ответ(ы):
Гость:
/x+2/<5 / -знак модуля
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