Помогите пожалуйста!!! Детство детских поэтов ( Барто или Михалков )
Литература
Помогите пожалуйста!!! Детство детских поэтов ( Барто или Михалков )
Ответ(ы):
Гость:
Агния Барто родилась в Москве в 1906.С детства она мечтала стать балериной и поступила в балетное училище. Главное для неё были стихи.Ещё с гимназии она начала писать стихи
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