| 2,5х -3 | = 7 и | 0,2 х +7| = 8 помогите решить умоляю

Математика
| 2,5х -3 | = 7 и | 0,2 х +7| = 8 помогите решить умоляю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5х-3=72,5х=7+32,5х=10х=10:2,5х=4Ответ: х=4.......0,2х+7=80,2х=8-70,2х=1х=1:0,2 х=5Ответ: х=5

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпеши из текста словосочетания:1)прилагательное+существительное;глагол+существ??тельное.кай остался один в ледяном зале.
Ответить
История
Раскройте основные идеи и положения «Конституции» Н. М. Муравьева.
Ответить
Русский язык
Запиши слова в два столбика:с ь и без него.Устно опиши значения некоторых слов-как для кроссворда.ерш?,ковш?глуш?мякиш?три?ду?богач?силач?помощ?тов...
Ответить
Математика
Сколькими нулями оканчиваются произведение чисел от 1 до 30 включительно?
Ответить
Русский язык
Какое слово можно составить из букв: Л, О, П, В, Н, У, В, О, О.?
Ответить