| 2,5х -3 | = 7 и | 0,2 х +7| = 8 помогите решить умоляю
Математика
| 2,5х -3 | = 7 и | 0,2 х +7| = 8 помогите решить умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5х-3=72,5х=7+32,5х=10х=10:2,5х=4Ответ: х=4.......0,2х+7=80,2х=8-70,2х=1х=1:0,2 х=5Ответ: х=5
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