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-2*a*b*c+3*b*c*a-2*a**b+b*a
Математика
-2*a*b*c+3*b*c*a-2*a**b+b*a
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2*a*b*c+3*b*c*a-2*a**b+b*a= -2abc+3abc-2ab+ab= abc-ab
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