Почему российская империя потерпела поражение в русско-японской войне

Гость: Гость:

Российская империя обладала колоссальной по протяженности территорией. В XVI - XVIII веках в состав русского государства вошли новые земли с их неисчерпаемыми богатствами, плодородными почвами и лесами и стали неотъемлемой частью. И хотя эта территория теперь принадлежала Российской империи уклад жизни людей от Урала до Сахалина, оставался на низком уровне, а власть центра ограничивалась деятельностью царских наместников и содержанием небольших гарнизонов в некоторых крупных населенных пунктах, огромные территории плохо поддавались контролю из Петербурга. Лишь в 19 веке, когда Россия вступила в эпоху капиталистического развития, началось интенсивное освоение этих огромных пространств. Особенно укрепляло свои позиции российское государство на Дальнем Востоке. Главным препятствием была Япония, которая становилась активным соперником. И Россия, и Япония на рубеже 19-20 веков проявляли особый интерес к Дальнему Востоку и особенно к Китаю. Экономическая и политическая экспансия обеих государств делали неизбежным столкновение интересов, и дальнейшее обострение отношений в конечном итоге привело к войне. Когда я познакомилась с историей русско-японской войны 1904-05 гг., во мне сразу пробудился интерес к этим событиям. Каким образом такая огромная и великая страна, как Россия, могла проиграть войну небольшому островному государству – Японии. Почему это произошло? Кто виноват? И в работе я попыталась найти ответ на этот вопрос. К историческим событиям, а особенно к теме военных конфликтов существуют различные подходы. И если военные историки рассматривают военное искусство сторон, другие историки больше обращают внимание на политические или экономические закономерности событий. На такие сложные проблемы, существуют различные, а порой противоположные взгляды. В реферате были затронуты некоторые спорные темы, такие как, проявления героизма русских воинов, так называемая «снарядная версия», роль России в Китае и некоторые другие. В данной работе была сделана попытка отразить разные подходы к проблематике русско-японской войны. Тема русско-японской войны интересовала не только историков разных времен, но и нашла отражение в художественной литературе, книгах Степанова, Новикова-Прибоя, Пикуля и других авторов. К тому же в мае этого года исполнится 100-летие Цусимского сражения. Это еще больше заинтересовало меня, ведь действительно интересно узнать, что произошло в военной истории страны ровно век назад. Тема реферата актуальна в наши дни тем, что Япония – государство соседнее с нашим, отношения с ним играют важную роль во внешней политике России и важно знать историю их взаимоотношений. Так же интересно проследить как война подтолкнула нашу страну к революционным событиям, а Японию к экономическому развитию Целью реферата является рассмотрение причин поражения России в русско-японской войне 1904-1905 гг. В соответствии с поставленной задачей реферат состоит из 2 глав. В 1 главе «Военные действия и итоги русско–японской войны» рассказывается о событиях, приведших к возникновению русско-японского конфликта. Во 2 главе «Причины поражения» разбираются различные факторы поражения России.