2 класс русский язык Прочитайте текст летний лес красуется стройное тело белоствольная Березка Искра выглядит белый глазок земляники рядом краснеют душистый крупные ягоды стучат пестрые дятлы А над лесом сияет ласковый летнее с...
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2 класс русский язык Прочитайте текст летний лес красуется стройное тело белоствольная Березка Искра выглядит белый глазок земляники рядом краснеют душистый крупные ягоды стучат пестрые дятлы А над лесом сияет ласковый летнее солнышко Запишите текст Выпишите прилагательные которые отвечают на вопросы какой Какая какое какие Помогите пожал
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Белоствольная летний стройное белый душистый крупные пёстрые ласковый летнее
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