Заяц живет примерно 6 лет, что составляет 3/4 продолжительности жизни белки. Скольк?? примерно живет белка?

Математика
Заяц живет примерно 6 лет, что составляет 3/4 продолжительности жизни белки. Скольк?? примерно живет белка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение - 6 лет - 3 части х лет - 4 части х=6*43=8 лет примерно живет белка. Ответ - примерная продолжительность жизни белки составляет 8 лет.
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